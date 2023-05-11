Ачерби: «Интеру» надо быть осторожными в ответном матче»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нам надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали один небольшой шаг вперед и не более того. То, что мы сделали сегодня, соперник тоже может сделать в ответном матче. Игра будет похожей на сегодняшнюю», — цитирует пресс-служба УЕФА Ачерби.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.