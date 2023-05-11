Джеко: «Сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Дерби в полуфинале Лиги чемпионов. Такое не каждый день случается. Мы хорошо подготовились, сохраняли концентрацию до самого конца, и это принесло плоды. Все знают, что я играю на команду. Порой забить не получается, но я стараюсь приносить другую пользу, не только забивать голы. Думаю, сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.