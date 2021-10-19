Индзаги об игре с «Шерифом»: «Это решающий матч в нашей кампании Лиги чемпионов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Шерифа».

«Первые две игры «Шериф» выиграл не случайно. Они будут полны позитива. Они глубоко защищаются, они хорошо организованы, и у них есть опасные игроки. Нам нужно будет хорошо атаковать, но нам также важно сохранять форму. Это решающий матч в нашей кампании Лиги чемпионов. У нас есть прекрасная возможность забить гол и победить», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Шериф» пройдет 19 октября и начнется в 22:00 (мск). Миланцы с одним очком занимают третье место в группе D, молдавский клуб с 6 очками — на первой строчке.