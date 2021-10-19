Симеоне: «Атлетико» постарается доставить проблемы «Ливерпулю»
Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»
02:55
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Челси», «Сити» и «Ливерпуль» проходят через фантастический отрезок. Смотреть как они играют — одно удовольствие. У них есть быстрые игроки, которые способны убежать в контратаку. Ван Дейк усилил их игру в обороне. Но мы постараемся доставить им проблемы», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» пройдет 19 октября и начнется в 22:00 мск. Мадридцы с 4 очками занимают второе место в группе B, мерсисайдцы с 6 очками — на первой строчке.
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