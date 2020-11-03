Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Иммобиле — опасен. Жаль, Баштуш ушел». Дзюба — о «Лацио»

12:35
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио».

— Вы сыграете против обладателя «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле. Что вы о нем думаете? Как его остановить?

— Сегодня-завтра мы разберем подробно «Лацио». Будем иметь представление. Мы все смотрим за серией А, наблюдаем. «Лацио» — очень интересная команда, играет в пять защитников, но много забивает. Это атакующая команда. Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы», опасный форвард. Забивает из любых положений. Прекрасно исполняет пенальти. Очень уверенный парень. Ждем этого противостояния. Прекрасно понимаю, что в составе соперника есть Ачерби, у него потрясающая левая. Жаль, что Баштуш ушел оттуда, вместе играли в «Ростове», он крепкий и сильный защитник. Мы старались попасть в Лигу чемпионов, потому что это праздник для любого клуба. (Гоша Чернов)

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 36970
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир