Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио».

— Вы сыграете против обладателя «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле. Что вы о нем думаете? Как его остановить?

— Сегодня-завтра мы разберем подробно «Лацио». Будем иметь представление. Мы все смотрим за серией А, наблюдаем. «Лацио» — очень интересная команда, играет в пять защитников, но много забивает. Это атакующая команда. Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы», опасный форвард. Забивает из любых положений. Прекрасно исполняет пенальти. Очень уверенный парень. Ждем этого противостояния. Прекрасно понимаю, что в составе соперника есть Ачерби, у него потрясающая левая. Жаль, что Баштуш ушел оттуда, вместе играли в «Ростове», он крепкий и сильный защитник. Мы старались попасть в Лигу чемпионов, потому что это праздник для любого клуба. (Гоша Чернов)

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.