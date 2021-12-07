Игроки «Лейпцига» и «Манчестер Сити» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов

Перед матчем Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» игроки обеих команд встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе с расовой дискриминацией.

Игра началась в 20.45 по московскому времени. Счет матча по ходу первого тайма — 0:0. Из-за коронавирусных ограничений матч проходит при пустых трибунах.