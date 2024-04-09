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Сегодня, 11:36

В «ПСЖ» рассказали, что не чувствуют давления в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда не чувствует никакого давления в Лиге чемпионов.

«Мы ни разу в своей истории не выигрывали турнир. «Барселона» же побеждала 5 раз. Мы не чувствуем давление, но наши амбиции огромны», — сказал Энрике на пресс-конференции.

За всю историю «ПСЖ» максимум доходил в Лиге чемпионов до стадии финала, где в 2020 году проиграл «Баварии».

Завтра, 10 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16 апреля.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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