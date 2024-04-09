Касильяс: «Манчестер Сити» заменил «Баварию» в соперничестве с «Реалом»

Экс-вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс рассказал, что думает о «Манчестер Сити» перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» заменил «Баварию» в соперничестве с «Реалом». Долгое время главным конкурентом мадридцев был мюнхенский клуб, но в последние годы это место занял «Сити», — цитирует Касильяса Relevo.

Он добавил, что сейчас «Реал» и «Манчестер Сити» — две лучшие команды в мировом футболе.

Первый матч между командами состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная игра пройдет 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.