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Хосеп Гвардьола: «Сложно предсказать тактику Зидана»

17:27
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями ожиданиями от матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиге чемпионов. Он отметил, что тактику его коллеги Зинедина Зидана предсказать непросто.

"Сложно предсказать тактику Зидана, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи "Реала" после рестарта примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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