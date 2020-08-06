Хосеп Гвардьола: «Сложно предсказать тактику Зидана»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился впечатлениями ожиданиями от матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиге чемпионов. Он отметил, что тактику его коллеги Зинедина Зидана предсказать непросто.

"Сложно предсказать тактику Зидана, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи "Реала" после рестарта примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.