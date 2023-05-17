Гвардиола: «Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Сити», глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Все в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сегодня, 17 мая. Первая встреча между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1.