Лаутаро Мартинес забил 10-й гол в ЛЧ и вошел в топ-4 бомбардиров «Интера», догнав Это'О

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором гола в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (1:0).

Этот мяч стал для аргентинца 10-м в ЛЧ. Форвард вышел на 4-е место в списке бомбардиров команды, догнав экс-нападающего нерадзурри Самуэля Это'О.

Рекордсменом команды является бразильский экс-нападающий Адриано, который забил 14 мячей в Лиге чемпионов. Второе место занимает Хулио Крус с 11 голами. На третьей строчке располагается Эрнан Креспо (11).