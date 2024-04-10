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Гвардиола: «В ответном матче один гол «Реал» забьет, это точно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Первая встреча завершилась ничьей — 3:3.

«Я думаю, что это был очень хороший, действительно интересный матч, достойный уровня этого турнира. Обе команды старались атаковать и делали это по-разному. Но лично мне больше всего понравилось, как мы провели второй тайм. Мы здорово контролировали игру.

Мы забили три гола на «Бернабеу». Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться. Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше. Ответная игра? Нам нужно выиграть этот матч. Болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира. Мы можем сделать это в Манчестере. Но один гол «Реал» забьет, это точно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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