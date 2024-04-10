Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:20

Тухель: «Болельщики хорошо поддерживали «Арсенал», так что мы считаем результат положительным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли вырвать победу, у нас был отличный шанс в концовке, когда Кингсли Коман попал в штангу. Это был непростой матч против очень хорошего соперника. Болельщики хорошо поддерживали «Арсенал», так что мы считаем результат положительным.

Мы знали, что должны сыграть лучше, чем в матче с «Хайденхаймом», это было ясно. Нам пришлось нелегко. Матч завершился вничью, так что ситуация предельно ясна — победитель проходит дальше. Мы играем дома, нам нужна помощь болельщиков, и такая же страсть, решительный настрой и качественная игра. Тогда мы пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
Томас Тухель
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Скандал в Лондоне: Тухель заявил, что судья видел игру рукой, но отказался назначить пенальти
Гвардиол: «Рад, что впервые забил за «Манчестер Сити», а там более — в ворота великого соперника»
Кейн рассказал, как реализовал пенальти в матче с «Арсеналом»
Артета: «Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают»
Гвардиола: «В ответном матче один гол «Реал» забьет, это точно»
Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить кого угодно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «В ответном матче один гол «Реал» забьет, это точно»

Артета: «Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают»
Новости
RSS RSS
Все новости