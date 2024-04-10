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Троссар: «Если «Арсенал» играет на максимуме, то может победить кого угодно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали. Могли забить два-три гола после того, как вышли вперед. Вы видете, какой класс у «Баварии» и как здорово она его применила, чтобы доставить нам проблемы. Я помог команде забитым мячом и очень рад этому. Я всегда стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Надеюсь, что смогу помочь в ближайшие несколько недель. Знаем, что на выезде будет трудно. Но если мы играем на максимуме, то можем победить кого угодно», – цитирует пресс-служба УЕФА Троссара.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало – в 22.00 по московскому времени.

 
Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040492--arsenal-vs-bayern/
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