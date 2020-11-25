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Холанн — о новом рекорде: «Обожаю играть в Лиге чемпионов»

12:30
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал у себя в Twitter пост, посвященный матчу 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:0).

В игре против бельгийской команды 20-летний норвежец оформил дубль и установил рекорд турнира, быстрее всех достигнув отметки в 15 мячей. Для этого форварду потребовалось 12 матчей.

«Обожаю играть в Лиге чемпионов», — написал Холанн.

После четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов Холанн является лучшим бомбардиром турнира с 6 мячами.

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