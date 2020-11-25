Холанн — о новом рекорде: «Обожаю играть в Лиге чемпионов»
12:30
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал у себя в Twitter пост, посвященный матчу 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:0).
В игре против бельгийской команды 20-летний норвежец оформил дубль и установил рекорд турнира, быстрее всех достигнув отметки в 15 мячей. Для этого форварду потребовалось 12 матчей.
«Обожаю играть в Лиге чемпионов», — написал Холанн.
Love playing in the @ChampionsLeague !— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 24, 2020
????? pic.twitter.com/Xz3tDYxqWg
После четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов Холанн является лучшим бомбардиром турнира с 6 мячами.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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