Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:56

Ямаль ушел в туалет по ходу матча с «Порту» и «Барселона» 5 минут играла в меньшинстве

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль.
Фото AFP

«Барселона» с 71-й по 80-ю минуту оставалась в меньшинстве в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту». Однако часть этого времени главный арбитр встречи разбирался с моментом назначения пенальти в ворота каталонцев за игру рукой Жоау Канселу и просматривал повтор.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий Ламин Ямаль по ходу второго тайма ушел в туалет из-за проблем с животом, но так и не вернулся на поле. Вместо 16-летнего испанца на поле вышел защитник Маркос Алонсо.

«Ламин на протяжении нескольких минут давал нам понять, что его подташнивает и у него болит живот. Мы его заменили, потому что он не мог продолжать дальше», — объяснил главный тренер сине-гранатовых Хави.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Порту
4
2
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру финал China Open 2023
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Энрике: «Считаю, что счет в матче с «Ньюкаслом» несправедлив»
Рамуш объяснил, почему «ПСЖ» проиграл «Ньюкаслу» в Лиге чемпионов
Коштинья: «У «Порту» все отняла одна ошибка, а ошибки в Лиге чемпионов обходятся дорого»
Канселу: «Тяжелая получилась игра. Мы знали, что такой она и будет»
«Барселона» победила ценой потери двух звезд, шедевр Гризманна, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом»
Гюндоган признан лучшим игроком матча «Порту» — «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гюндоган признан лучшим игроком матча «Порту» — «Барселона»

Канселу: «Тяжелая получилась игра. Мы знали, что такой она и будет»
Новости
RSS RSS
Все новости