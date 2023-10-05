Ямаль ушел в туалет по ходу матча с «Порту» и «Барселона» 5 минут играла в меньшинстве

«Барселона» с 71-й по 80-ю минуту оставалась в меньшинстве в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту». Однако часть этого времени главный арбитр встречи разбирался с моментом назначения пенальти в ворота каталонцев за игру рукой Жоау Канселу и просматривал повтор.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий Ламин Ямаль по ходу второго тайма ушел в туалет из-за проблем с животом, но так и не вернулся на поле. Вместо 16-летнего испанца на поле вышел защитник Маркос Алонсо.

«Ламин на протяжении нескольких минут давал нам понять, что его подташнивает и у него болит живот. Мы его заменили, потому что он не мог продолжать дальше», — объяснил главный тренер сине-гранатовых Хави.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).