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22 февраля, 01:34

Амброзини: «Наполи» был силен в трудные моменты матча с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал ничью «Наполи» с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» этим вечером проявил стойкость в трудный момент. В команде должны попытаться все заново начать вместе с Кальцоной, полагаясь на собственный энтузиазм», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

 
Хвича Кварацхелия и&nbsp;Андреас Кристенсен в&nbsp;матче &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo; (1:1). Бледные тени: Хвича и вся «Барселона»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039921--napoli-vs-barcelona/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
Массимо Амброзини
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