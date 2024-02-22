Амброзини: «Наполи» был силен в трудные моменты матча с «Барселоной»

Экс-полузащитник сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал ничью «Наполи» с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» этим вечером проявил стойкость в трудный момент. В команде должны попытаться все заново начать вместе с Кальцоной, полагаясь на собственный энтузиазм», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.