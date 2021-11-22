Майкл Кэррик: «МЮ» выйдет на игру с «Вильярреалом» с целью победить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.

«Это очень хорошая команда, организованная, понимающая тренера. Это будет не такой матч, как в субботу, — приводит слова тренера Manchester Evening News. — Больно от того, как именно мы проиграли «Уотфорду». Это будет совсем другая игра. У «Вильярреала» хорошие техничные футболисты, обладающие высокой скоростью, умеющие врываться в свободные зоны. Мы выйдем на игру с целью добиться победы. Это важный матч для обеих команд, но такой, в котором мы можем надеяться на успех».

Также Кэррик сказал, что фанат важен только результат на поле, а способности игроков на тренировках.

«Главное для фанатов — это результаты. Я могу говорить что угодно насчет тренировок, и это будет правдой, но не будет иметь значения. Важно добиться нужных результатов, должным образом проявить себя на поле. В этом клубе ожидания такие, каких нет больше нигде», — добавил он.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» завтра, 23 ноября. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Английский клуб занимает первое место в группе F Лиги чемпионов, набрав семь очков в четырех матчах. Испанская команда находится на втором месте.