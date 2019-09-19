Хамес Родригес — о поражении от «ПСЖ»: «Не надо драматизировать»
06:43
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после поражения от «ПСЖ»? в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что не стоит драматизировать. По его мнению, каждый игрок из случившегося извлечет опыт.
— Не надо драматизировать, — цитирует пресс-служба УЕФА Родригеса. — Это был плохой день, но каждый черпает из подобного ценный опыт.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур