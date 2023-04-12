Хаманн раскритиковал вратаря «Баварии» за игру в матче с «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал вратаря мюнхенцев Яна Соммера после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Для меня вратарь был безнадежно подавлен. Соммер заставил команду чувствовать себя неуверенно! Я думал, когда он выйдет в основе, он надежно закроет ворота. Но я ошибся и этого не случилось. Соммер не готов, и достаточно покажет себя только в следующих сезонах», — сказал Хаманн в эфире Sky.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.