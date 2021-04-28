Хабиб похвалил Бензема за игру в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси»
10:30
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил выступление нападающего «Реала» Карима Бензема в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).
«Хорошая работа, брат», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Бензема стал автором единственного гола «Королевского клуба» в матче с «Челси». Ответная встреча полуфинала состоится 5 мая, начало — в 22.00 (мск).
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