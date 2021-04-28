Хабиб похвалил Бензема за игру в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил выступление нападающего «Реала» Карима Бензема в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Хорошая работа, брат», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.

Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Бензема стал автором единственного гола «Королевского клуба» в матче с «Челси». Ответная встреча полуфинала состоится 5 мая, начало — в 22.00 (мск).