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Хабиб похвалил Бензема за игру в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси»

10:30
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил выступление нападающего «Реала» Карима Бензема в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Хорошая работа, брат», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.

Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Бензема стал автором единственного гола «Королевского клуба» в матче с «Челси». Ответная встреча полуфинала состоится 5 мая, начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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