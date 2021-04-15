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Гюндоган признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Манчестер Сити»

00:17
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Лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити» (1:2) признан полузащитник гостей Илкай Гюндоган, сообщает официальный сайт УЕФА 15 апреля.

Голы в составе победителей забивали Рияд Махрез и Фил Фоуден. У хозяев отличился Джуд Беллингем. В полуфинале «Сити» сыграет с «ПСЖ».

Боруссия Д — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры