Полузащитник «Реала» Каземиру признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0). Бразилец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, получив в середине первого тайма желтую карточку. После финального свистка ему вручили памятный приз.

?? Casemiro claims the prize after an influential

display in central midfield at Anfield ?



? You can vote for @Casemiro to win the Player of the Week crown when the poll opens ?#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/pKVZYnbj2e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021