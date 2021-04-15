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Каземиру признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал»

00:24
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Полузащитник «Реала» Каземиру признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0). Бразилец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, получив в середине первого тайма желтую карточку. После финального свистка ему вручили памятный приз.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры