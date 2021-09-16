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Гвардьола объяснил, за счет чего «Манчестер Сити» победил «Лейпциг»

05:40
Хосеп Гвардьола. Фото Instagram
Хосеп Гвардьола. Фото Instagram
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Лейпцигом» (6:3) в матче Лиги чемпионов отметил атакующий настрой соперника.

«Лейпциг» никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют пан или пропал. Ни разу не возникает чувство, что все, игра сделана. Мы забили пару раз после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло.

У «Лейпцига» молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» несет хорошее послание футболу. Мы победили за счет более высокого класса наших игроков", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.

Манчестер Сити — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032688--man-city-vs-leipzig/

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Евгений Козинов все материалы автора

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