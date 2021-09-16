Почеттино: «Никто в «ПСЖ» не может быть доволен своей игрой с «Брюгге»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что никто в клубе не может быть доволен ничьей с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов. По его мнению, соперник имел больше желания.

«Никто в команде не может быть доволен своей игрой, и никто не может быть доволен этим результатом. Мы пришли сюда, чтобы взять очки. Все очки. Снимаю шляпу перед «Брюгге». Они хотели сегодня больше, чем мы, поэтому заслуживают внимания», — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.