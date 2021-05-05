Гвардьола объяснил, за счет чего «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что этот успех много значит.

«Они насытили центр поля, а нам в первом тайме не удавался высокий прессинг. После перерыва это изменилось. Мы лучше возвращали мяч под свой контроль и в целом заиграли заметно сильнее. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», это много значит», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Второй финалист определится сегодня, 5 мая, в матче между «Челси» и «Реалом». Первая встреча между командами закончилась ничьей (1:1).