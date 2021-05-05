Гвардьола объяснил, за счет чего «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»
07:09
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что этот успех много значит.
«Они насытили центр поля, а нам в первом тайме не удавался высокий прессинг. После перерыва это изменилось. Мы лучше возвращали мяч под свой контроль и в целом заиграли заметно сильнее. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», это много значит», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.
Второй финалист определится сегодня, 5 мая, в матче между «Челси» и «Реалом». Первая встреча между командами закончилась ничьей (1:1).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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