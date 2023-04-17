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Гвардиола считает, что конфликт Мане и Сане придаст «Баварии» дополнительную силу

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал конфликт между игроками «Баварии» Садио Мане и Лероем Сане.

«Конечно, иногда такие конфликты нужны, чтобы сплотить команду, я в этом уверен. Это будет не слабое место против нас, а сила! Я очень хорошо знаю этот клуб, хорошо представляю их ситуацию перед матчем с «Манчестер Сити». Если бы я был на другой стороне, и мы проиграли 0:3, и не выиграли против Хоффенхайма, плюсом еще были какие-то конфликты, то команда сказала бы, что это для нас финал, мы должны собраться и знаем, что делать», — приводит слова Гвардиолы Bild.

Садио Мане ударил по лицу Лероя Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После инцидента «Бавария» объявила, что сенегалец оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1) Однако позже игрока вернули в состав мюнхенцев.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля, начало — 22.00 мск.

Лерой Сане
Садио Мане
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