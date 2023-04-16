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Гвардиола — о «Баварии»: «Сложный соперник. Мы едем туда, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего ждет предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией». В первой встрече «горожане» разгромили немецкий клуб со счетом 3:0

«Сложный соперник. Мы едем туда, чтобы выйти в полуфинал. Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжелые моменты, которые у нас будут», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля, начало — 22.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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