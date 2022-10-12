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12 октября, 04:29

Гвардиола: «Мы очень хорошо адаптировались к удалению в матче с «Копенгагеном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали, когда играли в равных составах, но затем у нас был час и десять минут, чтобы продержаться. С мячом мы были умны. Это хороший момент. Это пока математически, но мы почти вышли из группы. Мы очень хорошо адаптировались к удалению. Теперь нам нужно отправиться в Дортмунд и занять первое место», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 10 очками лидирует в группе G. У «Копенгагена» 3-е место — 2 очка.

Хосеп Гвардиола
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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