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«Был приятно удивлен». Реакция болельщиков на поражение «Зенита» от «Челси»

09:35
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«Зенит» проиграл в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга в Лондоне уступила «Челси» с минимальным счетом — 0:1.

Автором победного мяча стал бельгийский нападающий синих Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.

Несмотря на поражение, болельщики были приятно удивлены игрой российского клуба, который в первом тайме не позволил англичанам нанести хоть один удар в створ ворот.

Abellardo: «Конечно, меня, скорее всего, заминусуют… Но! Я сегодня был приятно удивлен. Спасибо Сергею Богдановичу за надежду».

JSM: «На удивление неплохо сыграл «Зенит». Совершенно не стыдно за такое поражение».

Каспийский берег: «Хорошо сыграли, достойно. У меня язык не повернется сказать что-то плохое после такого поражения».

.Mariod: «Челси» играл, как «Зенит» позволял. План Семака почти сработал. За вчерашний матч реально не стыдно, но счет на табло».

strictteacher: «Вопреки моим ожиданиям команда играла. Жаль, что не пощипали чужие ворота, но посмотрим, что будет дальше».

Легкий ветер: «Учитывая силу «Челси», «Зенит» нормально держался, не без шансов, но для восторга поводов нет».

ЗЛОЙ на всех: «Лукаку — 100 миллионов, весь «Зенит» — 180. Просто оставлю здесь».

Sergey Mikhaylov: «Зенит» матч не провалил, играл в целом неплохо, ошибок практически не было. Но речь то идет о том, что это в результате не дает ничего».

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Александр Кравченко все материалы автора

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