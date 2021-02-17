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Гризманн заявил, что Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду

01:44
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
Кильян Мбаппе. Фото ФК «ПСЖ».
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после поражения со счетом 1:4 от «ПСЖ» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов высоко оценил игру форварда парижан Кильяна Мбаппе.

«Он провел отличный матч. В его лице у «ПСЖ» есть будущая очень большая звезда уровня Лео Месси и Криштиану Роналду», — цитирует Гризманна BBC.

Напомним, что 22-летний француз отметился хет-триком на «Камп Ноу».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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