Гризманн заявил, что Мбаппе достигнет уровня Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после поражения со счетом 1:4 от «ПСЖ» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов высоко оценил игру форварда парижан Кильяна Мбаппе.

«Он провел отличный матч. В его лице у «ПСЖ» есть будущая очень большая звезда уровня Лео Месси и Криштиану Роналду», — цитирует Гризманна BBC.

Напомним, что 22-летний француз отметился хет-триком на «Камп Ноу».