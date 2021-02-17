Мбаппе и Навас подарили свои футболки Хабибу

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он наблюдал за игрой с трибун «Камп Ноу», которая завершилась победой парижан со счетом 4:1.

После матча Хабиб получил от форварда парижан Кильяна Мбаппе в подарок футболку.

Mbapp? qui offre son maillot du match ? la l?gende Khabib Nurmagomedov ?#FCBPSG pic.twitter.com/4qVjR3UsIO — Yanis T??crate ? (@YanisTocrate) February 16, 2021

Также ему свою форму подарил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас.