Мбаппе и Навас подарили свои футболки Хабибу
02:02
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он наблюдал за игрой с трибун «Камп Ноу», которая завершилась победой парижан со счетом 4:1.
После матча Хабиб получил от форварда парижан Кильяна Мбаппе в подарок футболку.
Также ему свою форму подарил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас.
Хабиб Нурмагомедов и Кейлор Навас. Фото Instagram
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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