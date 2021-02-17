Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мбаппе и Навас подарили свои футболки Хабибу

02:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram Хабиб Нурмагомедов и Кейлор Навас. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он наблюдал за игрой с трибун «Камп Ноу», которая завершилась победой парижан со счетом 4:1.

После матча Хабиб получил от форварда парижан Кильяна Мбаппе в подарок футболку.

Также ему свою форму подарил голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас.

Хабиб Нурмагомедов и Кейлор Навас. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Кейлор Навас. Фото Instagram

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир