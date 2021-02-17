«Шансов у «Барселоны» на выход в следующий раунд очень мало». Куман разочарован поражением от «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) признал, что у его команды мало шансов на выход в четвертьфинал. Ответная игра пройдет в Париже 10 марта.

«ПСЖ» показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане «физики» и в ряде других вещей они на голову выше нас.

Результат матча показывает, как здорово действовал «ПСЖ». Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным. После гола Месси Усман Дембеле мог сделать 2:0.

Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов", — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.