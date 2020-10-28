Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (1:2) отметил, что гордится командой. Также он поблагодарил фанатов за поддержку.

«Горжусь командной работой! Спасибо за поддержку фанатам», — написал Миранчук в Instagram.