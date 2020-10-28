«Горжусь командной работой». Миранчук — о матче с «Баварией»
01:53
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (1:2) отметил, что гордится командой. Также он поблагодарил фанатов за поддержку.
«Горжусь командной работой! Спасибо за поддержку фанатам», — написал Миранчук в Instagram.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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