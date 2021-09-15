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Голкипер «Челси» Менди сыграл 10-й матч в Лиге чемпионов на ноль

02:27
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«Челси» не пропустил в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Ворота «синих» защищал Эдуар Менди.

Как сообщает Opta, Менди провел свой 10-й матч без пропущенных голов из 13 сыгранных им в Лиге чемпионов.

Отмечается, что только Кейлор Навас смог достичь такой цифры за меньшее количество игр. Костариканец сделал это за 11 матчей.

Челси — Зенит

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры