Голкипер «Челси» Менди сыграл 10-й матч в Лиге чемпионов на ноль

«Челси» не пропустил в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Ворота «синих» защищал Эдуар Менди.

Как сообщает Opta, Менди провел свой 10-й матч без пропущенных голов из 13 сыгранных им в Лиге чемпионов.

Отмечается, что только Кейлор Навас смог достичь такой цифры за меньшее количество игр. Костариканец сделал это за 11 матчей.