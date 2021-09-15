Голкипер «Челси» Менди сыграл 10-й матч в Лиге чемпионов на ноль
02:27
«Челси» не пропустил в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Ворота «синих» защищал Эдуар Менди.
Как сообщает Opta, Менди провел свой 10-й матч без пропущенных голов из 13 сыгранных им в Лиге чемпионов.
Отмечается, что только Кейлор Навас смог достичь такой цифры за меньшее количество игр. Костариканец сделал это за 11 матчей.
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