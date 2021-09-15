Лукаку в матче с «Зенитом» было привычно играть против пяти защитников
02:38
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признался, что у него не было проблем при игре против пяти защитников в матче Лиги чемпионов с «Зенитом».
«По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным.
Очень доволен тем, что оказался в «Челси». Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим", — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032702--chelsea-vs-zenit/
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