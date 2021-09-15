Лукаку в матче с «Зенитом» было привычно играть против пяти защитников

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признался, что у него не было проблем при игре против пяти защитников в матче Лиги чемпионов с «Зенитом».

«По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным.

Очень доволен тем, что оказался в «Челси». Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим", — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.