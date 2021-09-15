Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Бельгийский форвард стал автором единственного гола в этой встрече. После финального свистка игроку вручили памятный приз.

«Великолепный победный удар головой. Как он отодвигал линию обороны, освобождая полузащитникам свободное пространство на позиции десятого номера, это фантастика», — отметил технический наблюдатель УЕФА Тим Кэйхилл.