Лукаку признан лучшим игроком матча «Челси» — «Зенит»
02:16
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Бельгийский форвард стал автором единственного гола в этой встрече. После финального свистка игроку вручили памятный приз.
«Великолепный победный удар головой. Как он отодвигал линию обороны, освобождая полузащитникам свободное пространство на позиции десятого номера, это фантастика», — отметил технический наблюдатель УЕФА Тим Кэйхилл.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032702--chelsea-vs-zenit/
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