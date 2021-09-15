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Лукаку признан лучшим игроком матча «Челси» — «Зенит»

02:16
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0). Бельгийский форвард стал автором единственного гола в этой встрече. После финального свистка игроку вручили памятный приз.

«Великолепный победный удар головой. Как он отодвигал линию обороны, освобождая полузащитникам свободное пространство на позиции десятого номера, это фантастика», — отметил технический наблюдатель УЕФА Тим Кэйхилл.

Челси — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032702--chelsea-vs-zenit/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры