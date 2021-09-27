Гнабри и Мусиала смогут сыграть за «Баварию» против киевского «Динамо», Коман пропустит матч
18:42
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман пропустит матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо», сообщает Kicker. Он вернулся к тренировкам в общей группе, но не успеет набрать кондиции. Ранее он перенес операцию на сердце.
При этом смогут сыграть Серж Гнабри и Джамал Мусиала. Киевляне, как ранее стало известно, остались без одного из лидеров команды. Не прилетит в Мюнхен полузащитник Виталий Буяльский.
Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
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