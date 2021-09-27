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Гнабри и Мусиала смогут сыграть за «Баварию» против киевского «Динамо», Коман пропустит матч

18:42
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман пропустит матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо», сообщает Kicker. Он вернулся к тренировкам в общей группе, но не успеет набрать кондиции. Ранее он перенес операцию на сердце.

При этом смогут сыграть Серж Гнабри и Джамал Мусиала. Киевляне, как ранее стало известно, остались без одного из лидеров команды. Не прилетит в Мюнхен полузащитник Виталий Буяльский.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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