Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче. Встреча со «Спортингом» не станет исключением»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Приятно отправиться в Португалию, попытаться хорошо сыграть и постараться победить, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Шансы «Манчестер Сити» зависят от того, что случится на поле. Мы воодушевлены и счастливы, что сыграем на этой стадии Лиги чемпионов».

Тренер отметил, что его команда серьезно относится к каждой встрече.

«Мы видели, как игроки вели себя в игре с «Норвичем». Это лучшее доказательство того, что «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче, не только в Лиге чемпионов. Мы хотим относиться так к каждой встрече. Завтрашняя встреча со «Спортингом» не станет исключением», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» со «Спортингом» состоится завтра, 15 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алвараде» в Лиссабоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в то же время.