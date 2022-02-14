Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:18

Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче. Встреча со «Спортингом» не станет исключением»

Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со «Спортингом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Приятно отправиться в Португалию, попытаться хорошо сыграть и постараться победить, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Шансы «Манчестер Сити» зависят от того, что случится на поле. Мы воодушевлены и счастливы, что сыграем на этой стадии Лиги чемпионов».

Тренер отметил, что его команда серьезно относится к каждой встрече.

«Мы видели, как игроки вели себя в игре с «Норвичем». Это лучшее доказательство того, что «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче, не только в Лиге чемпионов. Мы хотим относиться так к каждой встрече. Завтрашняя встреча со «Спортингом» не станет исключением», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» со «Спортингом» состоится завтра, 15 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алвараде» в Лиссабоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в то же время.

Источник: https://www.skysports.com/football/sporting-lisbon-vs-manchester-city/preview/461093
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»
Бензема: «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны»
Карим Бензема: «После сегодняшней тренировки решим, сыграю ли я «ПСЖ»
Хакими: «Реал» решил сделать ставку на других футболистов»
Жоау Канселу о матче со «Спортингом»: «Манчестер Сити» на верном пути»
Гей и Диалло не выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости