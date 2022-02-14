Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он пока не знает, сможет ли сыграть Карим Бензема.

«Мы уверены перед завтрашним матчем, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Этот матч достаточно хорош, чтобы быть финалом Лиги чемпионов. Мы готовы победить одного из наших главных соперников в борьбе за этот кубок. Мы решим все вместе, будет ли Бензема играть завтра. Нам очень не хватало его.

Единственное давление, которое мы испытываем — это встреча с такой великолепной командой, как «ПСЖ». Но это больше мотивация, чем давление. К этому матчу готовится не сложно, все игроки очень мотивированы. Думаю, схема 4-3-3 не претерпит изменений, но мы можем сыграть с еще одним полузащитником справа. «ПСЖ» — один из лучших клубов, с их давлением справится непросто. Почеттино проделал отличную работу".

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится 15 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.