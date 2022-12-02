Деклан Райс заявил о желании выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о своем желании выступать в Лиге чемпионов.

«На сто процентов я хочу играть в Лиге чемпионов. Последние два или три года я говорю об этом. Я стабильно хорошо выступаю за свой клуб и чувствую, что действительно хочу продолжать идти дальше. Я вижу здесь своих друзей, которые играют в Лиге чемпионов и борются за большие трофеи. У тебя есть только одна карьера, и в конце ты хочешь оглянуться назад на то, что ты выиграл, и на самые запоминающиеся матчи, в которых ты играл», — сказал полузащитник.

В текущем сезоне Райс провел 20 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.