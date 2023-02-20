Клопп: «Надеюсь, те идиоты, которые оскорбляют Винисиуса, когда-нибудь осознают, как они были неправы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с нападающим «Реала» Винисиусом, который подвергается грубым оскорблениям со стороны болельщиков в гостевых матчах чемпионата Испании.

«Я понимаю это вопрос. Мог ли он сделать что-то на поле, что спровоцировало такую реакцию? Расизм? Ничто не может оправдать такие оскорбления. Это просто безумие.

Я уже считаю, что Винисиус стал легендой «Реала», несмотря на свой юный возраст. Надеюсь, те идиоты, которые оскорбляют его, когда-нибудь осознают, как они были неправы», — приводит слова Клоппа Marca.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля в Ливерпуле, начало — 23.00 (мск). Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.