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Адейеми из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Форвард получил повреждение в эпизоде со вторым голом в ворота «Герты» (4:1) в матче 21-го тура бундеслиги.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв мышечного волокна, он пропустит около трех недель.

Таким образом, Адейеми не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне, который состоится 7 марта. Первая игра завершилась победой «шмелей» со счетом 1:0, Адейеми забил решающий мяч.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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