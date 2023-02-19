Болельщик «Осасуны» оскорбил Винисиуса во время минуты молчания в память о погибших от землетрясения

«Реал» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (2:0).

Перед матчем команды почтили память погибших от землетрясения в Турции и Сирии минутой молчания. В это время один из болельщиков хозяев выкрикнул: «Винисиус, ты сын ***». После этого на трибунах стадиона «Эль Садар» раздался смех.

«Vinicius son of a b*tch» shouted by an Osasuna fan during the minute's silence for the victims in Turkey & Syria. pic.twitter.com/c0TYt88Ege — ?? (@ViniXtra_) February 18, 2023

По последним данным, землетрясение, которое произошло 6 февраля в Турции и Сирии, повлекло за собой смерть по меньшей мере 39600 людей.