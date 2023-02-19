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Сегодня, 02:22

Болельщик «Осасуны» оскорбил Винисиуса во время минуты молчания в память о погибших от землетрясения

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Реала» и «Осасуны».
Фото ФК «Реал»

«Реал» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (2:0).

Перед матчем команды почтили память погибших от землетрясения в Турции и Сирии минутой молчания. В это время один из болельщиков хозяев выкрикнул: «Винисиус, ты сын ***». После этого на трибунах стадиона «Эль Садар» раздался смех.

По последним данным, землетрясение, которое произошло 6 февраля в Турции и Сирии, повлекло за собой смерть по меньшей мере 39600 людей.

Винисиус Жуниор
ФК Осасуна
ФК Реал
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Ла лига: «Реал» победил «Осасуну», «Барселона» — «Кадис» и другие матчи 22-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
13
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
14
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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