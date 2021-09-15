Клаудиньо о матче против «Челси»: «Доволен своим дебютом в Лиге чемпионов и игрой команды»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), который стал для бразильца дебютным в турнире.

«Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил.



По сравнению с Бразилией здесь другой уровень, более высокий — иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Клаудиньо.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. 24-летний бразилец принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.