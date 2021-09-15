Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

— Очень достойная игра «Зенита»! Тактически все было грамотно. Семак молодец. Я, конечно, поздравляю с потрясающим дебютом Чистякова. Это был первый матч, когда он мне понравился. И Сутормин действовал дисциплинированно. Барриос вообще сыграл на пятерку по пятибалльной системе!

Зенитовцы мало допускали ошибок. Ведь «Челси» не так много угрожал воротам. Это очень показательно. Все-таки лондонцы на ходу и по классу, понятное дело, превосходят питерцев. Поэтому сыграть именно так против «Челси» — большое достоинство!

Да, не хватило атакующих действий. Именно в завершении. Однако «Зенит» организовал голевую атаку. Да, чуть-чуть Дзюба не достал, въехал во вратаря. Но ведь гости эту атаку организовали! Имели шанс сравнять счет.

И я не понимаю тех, кто сейчас говорит, что «Челси» особо не упирался. Как это не напрягался?! Вы же видели, сколько пота пролил Лукаку.

Мне, правда, жаль, что судья не увидел одного момента. Еще до гола. Шла подача с углового, и Лукаку просто грудью взял и впихнул в ворота Крицюка. Это же очевидное нарушение! Футбольный хулиган какой-то. При этом, считаю, зенитовцы-то его, по большому счету, сдержали. Да, бельгиец в итоге забил. Но там ему сложно было что-либо противопоставить. Все выполнил просто блестяще

А что показал вчера Хаверц? Я его особо не увидел. Это заслуга гостей! Играли против суперзвезд и не спасовали. Боролись, бились. Думаю, ребята сейчас сами поймут, что можно играть на таком уровне. Никаких проблем с настроем и психологией не было. Не стушевались, играя на таком стадионе, при такой поддержке «Челси». Лондонцы точно не разрывали питерскую защиту. Создали всего пару моментов.

Ракицкий и Дуглас Сантос также заслуживают добрых слов. К Крицюку претензий нет. От него исходит уверенность. Считаю, «Зенит» угадал и с голкипером. Команда наиграла на четверку по пятибалльной системе, хорошо подготовилась к Лиге чемпионов.

Есть, конечно, и огрехи. Азмун еще не набрал форму. Многовато было брака у Клаудиньо. Он, по-моему, и сам удивлялся, почему так часто терял мяч. Малком подустал. Ну и «Челси» не давал «Зениту» играть компактно. Питерцам не хватало вариантов в атаке. Тем не менее разницу в классе они компенсировали дисциплиной и самоотдачей.

Кравцов хорошо вошел в игру. У парня приличные футбольные данные. Это говорит о том, что Семак не боится доверять молодым. Значит, у команды просматривается перспектива, будущее. Парни почувствовали на вкус Лигу чемпионов, вдохнули этот воздух. Думаю, он им понравился.

В параллельном матче «Ювентус» разгромил «Мальме». Но это не должно смущать. С такой игрой «Зенит» даст бой и туринцам. Я в этом даже не сомневаюсь. Смотрю в будущее с оптимизмом. Вчерашняя игра была похожа на настоящий футбол. Вот что самое главное.

Вы же помните, как «Спартак» играл недавно с «Бенфикой»? Разве можно сравнивать эти встречи? Там никакой интриги не было... Все очевидно. А здесь «Зенит» боролся, выглядел неуступчивым. Допускаю, что английская пресса высоко оценила российский клуб. Не забывайте, что вчера команда Семака противостояла победителю Лиги чемпионов. В общем, «Зенит» не дрогнул!