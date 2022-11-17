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Сорокин — о возможном выходе России из УЕФА: «Такой вакуум долго продолжаться не может»

Алексей Сорокин ответил на вопрос, стоит ли России присоединиться к Азиатской конфедерации
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли России выйти из УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации.

«Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», — сказал Сорокин.

Весной УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков сезона-2022/23, а сборные — от участия в международных турнирах.

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Футбол
Алексей Сорокин (руководитель)
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