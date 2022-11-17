Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли России выйти из УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации.

«Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», — сказал Сорокин.

Весной УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков сезона-2022/23, а сборные — от участия в международных турнирах.