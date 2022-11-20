Рангник оценил игру «Милана» в 2022 году: «Хорошо выступает»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник оценил результаты и прокомментировал последние выступления «Милана». В прошлом году команда выиграла чемпионат Италии. В текущем сезоне вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«В нашей сборной есть игроки, которые играют в Италии — Порш, Арнаутович. Это важный чемпионат. «Наполи» является пока что непобедимым, а «Милан» выиграл cкудетто в прошлом году, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в общем, хорошо выступает», — цитирует немецкого специалиста pianetamilan.it.

В текущем сезоне «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланская команда набрала 33 очка за 15 туров. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов красно-черные встретятся с «Тоттенхэмом» 14 февраля (23:00).