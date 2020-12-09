Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гасперини: «Снова выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — невероятное достижение для «Аталанты»

23:30
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

«Сегодня мы очень хорошо отыграли, умело защищаясь против атакующей команды. В обороне мы справились очень хорошо и забили на последних минутах — на мой взгляд, заслуженно.

Снова выйти в 1/8 финала — невероятное достижение. В этом сезоне даже сложнее, чем в прошлом году, потому что «Ливерпуль» и «Аякс» — традиционно серьезные команды», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир