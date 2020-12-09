Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

«Сегодня мы очень хорошо отыграли, умело защищаясь против атакующей команды. В обороне мы справились очень хорошо и забили на последних минутах — на мой взгляд, заслуженно.

Снова выйти в 1/8 финала — невероятное достижение. В этом сезоне даже сложнее, чем в прошлом году, потому что «Ливерпуль» и «Аякс» — традиционно серьезные команды», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.