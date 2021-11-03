Фати посвятил Серхио Агуэро свой гол в ворота киевского «Динамо»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поддержал своего одноклубника Серхио Агуэро после победы над киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Это важная победа, мы довольны. Благодаря тому, что мы поборолись и выиграли, теперь вопрос выхода в плей-офф зависит только от нас. Впереди игра с «Бенфикой», потом — с «Баварией». Мы выложимся на все сто в этих матчах. Я вложил все силы в гол в ворота «Динамо», посвящаю его Серхио Агуэро, он важен для команды, эта победа тоже ради него», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фати.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро покинул поле из-за болей в груди. Позднее выяснилось, что у 33-летнего аргентинца выявили сердечную аритмию, футболист пропустит 3 месяца.